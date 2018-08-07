بالفيديو.. لن تصدقوا ما وجده الأطباء داخل فم هذا المريض بالأغواط

تفاجئ الأطباء بوجود شيئ غريب داخل فم أحد المرضى بالمستشفى، بولاية الأغواط بعدما وصل المريض مغمى عليه ويتنفس بصعوبة.

وحسب ما يظهره فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، فقد عمل الأطباء على اخراج أمر غريب من فم المريض.