بالفيديو.. لن تصدقوا ما وجده الأطباء داخل فم هذا المريض بالأغواط
تفاجئ الأطباء بوجود شيئ غريب داخل فم أحد المرضى بالمستشفى، بولاية الأغواط بعدما وصل المريض مغمى عليه ويتنفس بصعوبة.
وحسب ما يظهره فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، فقد عمل الأطباء على اخراج أمر غريب من فم المريض.
#شاهد ماذا وجد أطباء قسم الأستعجالات بمستشفى أحميدة بـ #الأغواط داخل فم هذا المريض !!!ممنوع على ذوي القلوب الضعيفة#Anfel
Publiée par Oran C'est Ma Ville sur Mardi 7 août 2018
-
تمكّنت عناصر الدّرك الوطني التابعة لكتيبة الشراقة من الإطاحة بعصابة تحترف النصب والإحتيال باستعمال التزوير واستعمال المزور.
وحسب بيان للدرك الوطني، فإن العصابة تتكون من ثلاثة…
-
تفاجئ الأطباء بوجود شيئ غريب داخل فم أحد المرضى بالمستشفى، بولاية الأغواط بعدما وصل المريض مغمى عليه ويتنفس بصعوبة.
وحسب ما يظهره فيديو تم تداوله على…
-
إختفى 6 شبان من بينهم بنت قاصر من بلدية ولهاصة بعين تموشنت وهذا مند أقل من 15 يوما في عملية حرڨة.
وحسب مصادر لـ النهار فإن…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018
تطوير
التعليقات (0)