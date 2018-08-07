بالفيديو.. لن تصدقوا ما وجده الأطباء داخل فم هذا المريض بالأغواط

أخبار الجزائر
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بالفيديو.. لن تصدقوا ما وجده الأطباء داخل فم هذا المريض بالأغواط
بقلم سميرة.ل

تفاجئ الأطباء بوجود شيئ غريب داخل فم أحد المرضى بالمستشفى، بولاية الأغواط بعدما وصل المريض مغمى عليه ويتنفس بصعوبة.

وحسب ما يظهره فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، فقد عمل الأطباء على اخراج أمر غريب من فم المريض.

#شاهد ماذا وجد أطباء قسم الأستعجالات بمستشفى أحميدة بـ #الأغواط داخل فم هذا المريض !!!ممنوع على ذوي القلوب الضعيفة#Anfel

Publiée par Oran C'est Ma Ville sur Mardi 7 août 2018


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