بالفيديو ..لهذا السبب تشكل “الجاتسكي” خطورة على المصطافين

تشهد العديد من الشواطئ المسموح بالسباحة فيها، إصطحاب بعض الشباب للدراجات المائية المعروفة “بالجاتسكي”.

وهو الأمر الذي يشكل خطرا على المصطافين على مستوى الشواطئ نظرا لخطورة قربها من الأماكن المخصصة للسباحة.

ويحدث أن العديد من أصحاب وهوات هذه الدرجات، لا يمتلكون رخص لسياقتها في عرض البحر.

وقد شهدت العديد من الشواطئ حالات وفيات بعد إصطدام أصحاب الدراجات المائية مع السباحين.

وتدعوا مصالح الحماية المدنية الهوات وأصحاب الزوارق بما فيها مالكي “الجاتسكي”، لاختيار أماكن بعيدة عن مكان توافد السباحين للشواطئ.