بالفيديو.. لهذا السبب ثار “فيرناندينيو” على “محرز” !!

وظهر قائد “السيتي” فيرناندينيو وهو يصرخ في وجه محرز، حيث أمسكه بقوة من قميصه بعد قيام الأول بخطأ على لاعب اليونايتد.

وأوضح الإعلام الإنجليزي، أن الحادثة تعود لمطالبة فيرنانيدنيو من الجزائري بالقيام بأدواره الدفاعية بقوة أكبر وعدم ترك المنافس يمر.

Fernandinho doesn’t even spare his own teammates. Going into Mahrez after he lost possession. pic.twitter.com/WpVhvioWkJ

— Manan Monga (@ManaMonga) November 11, 2018