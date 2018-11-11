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بالفيديو.. لهذا السبب ثار “فيرناندينيو” على “محرز” !!

الرياضة
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بالفيديو.. لهذا السبب ثار “فيرناندينيو” على “محرز” !! صورة مركبة
بقلم وليد كويني

كشفت كاميرات ملعب “الإتحاد” عمّا دار بين الجزائري رياض محرز، وزمليه البرازيلي فيرناندينيو أثناء مواجهة داربي مانشستر.

وظهر قائد “السيتي” فيرناندينيو وهو يصرخ في وجه محرز، حيث أمسكه بقوة من قميصه بعد قيام الأول بخطأ على لاعب اليونايتد.

وأوضح الإعلام الإنجليزي، أن الحادثة تعود لمطالبة فيرنانيدنيو من الجزائري بالقيام بأدواره الدفاعية بقوة أكبر وعدم ترك المنافس يمر.


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