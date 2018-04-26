بالفيديو.. لهذا السبب عاقبت لجنة الإنضباط “كودري” بالإيقاف لعامين !

الرياضة
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بالفيديو.. لهذا السبب عاقبت لجنة الإنضباط “كودري” بالإيقاف لعامين ! حمزة كودري
بقلم وليد كويني

شكلت عقوبة لجنة الإنضباط في حق متوسط ميدان إتحاد العاصمة حمزة كودري، بالإيقاف لمدة سنتين منها سنة غير نافذة صدمة كبيرة لأنصار سوسطارة.

وكشفت فيديو لـ”النهار” مناوشات كبيرة بين كودري ومحافظ اللقاء بعد نهاية المباراة التي جمعب بين الإتحاد وشباب قسنطينة بملعب حملاوي.

ما إستدعى تدخل عناصر الأمن وبعض اللاعبين لفك الشجار الذي نشب بين اللاعب وأحد الرسميين المعنيين بتنظيم المباراة.

يذكر أن صاحب الـ30 ربيعا سيكون أمام منعرج صعب خلال مسيرته الكروية في حال تثبيت عقوبة إيقافه عن اللعب لموسم كامل.

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