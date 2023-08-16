بالفيديو.. لوصيف: “جاهز لبداية مشواري مع ايفردون”
بقلم كريم تيغرمت
أكد الدولي الجزائري هيثم لوصيف، جازيته التامة للشروع في العمل رفقة ناديه الجديد ايفردون السويسري الذي انضم اليه هذا الصيف.
ونشرت إدارة ايفردون، اليوم الأربعاء، فيديو عبر السحاب الرسمي على “تيوتر”، والذي قدم فيه أيمن محيوص، مواطنه، لوصيف، لجماهير ايفردون.
كما قال لوصيف، في أول تصريح له، من خلال هذا الفيديو: “أنا حاضر في غرف تغيير ملابس ايفردون، وجاهز لأول حصة تدريبية”.
يذكر أن الثنائي الدولي الجزائري، أيمن محيوص، وهيثم لوصيف، سيمثلان سويا ألوان نادي ايفردون السويسري في الموسم الكروي الجديد.
𝗔𝘆𝗺𝗲𝗻 𝗠𝗮𝗵𝗶𝗼𝘂𝘀 𝗮 𝘂𝗻 𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝘃𝗼𝘂𝘀 ! 🤩🎙️ pic.twitter.com/pAMorrJqrd
— Yverdon Sport (@yverdonsport) August 16, 2023
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