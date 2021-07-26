بالفيديو.. لوعيل يفقد أعصابه ويُهاجم الإعلام بسبب مخلوفي

فند ياسين لوعيل رئيس الإتحادية الجزائرية لألعاب القوى سهرة اليوم الإثنين شائعات إنسحاب البطل الأولمبي توفيق مخلوفي من أولمبياد طوكيو 2020 لأسباب غير رياضية.

الرجل الذي نزل ضيفا على تلفزيون النهار فقد أعصابه على المُباشر ليؤكد بأن توفيق مخلوفي يخاف من وسائل الإعلام في خرجة غير مُتوقعة وغير مُبررة تماما.

وقال لوعيل:”سأعطيكم معلومة.. توفيق مخلوفي يخاف منكم وراهو يخايل الصحافة لأنهم يُكثرون الشائعات وفقط”.

وأضاف:”السبب الحقيقي وراء انسحاب مخلوفي من الأولمبياد هو أن ركبته تتواجد في وضعية مزرية ولا توجد أسباب آخرى”.