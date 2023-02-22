بالفيديو.. لوكاكو يمنح انتر فوزاً مثيرً أمام بورتو في رابطة الأبطال
بقلم عزيز طالبي
قاد الدولي البلجيكي لوكاكو، فريقه انتر ميلان، للفوز ضد بورتو، برسم مواجهة ذهاب ثمن نهائي من دوري ابطال أوروبا.
عند تسجيله الهدف الوحيد للفريق الايطالي الدقيقة 86 خلال المباراة التي جرت بملعب “سان سيرو” بايطاليا.
كما عرفت المباراة القوية والشيقة طرد لاعب بورتو أوتافيو في الدقيقة أوتافيو في الدقيقة 78، أي قبل دقائق من تسجيل الهدف الوحيد.
لوكاكو يهدي الفوز لإنتر#انتر_بورتو #دوري_ابطال_اوربا #دوري_الابطال pic.twitter.com/m60oi4iGlJ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 22, 2023
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