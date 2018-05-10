بالفيديو.. “لوهافر” يستعمل فرحات لدعوة الجماهير لمساندة الفريق

يبدو أن الدولي الجزائري “زين الدين فرحات” أصبح النجم الأول لفريق لوهافر بعد تألقه الشديد هذا الموسم في “الليغ 2”.

والدليل على القيمة الكبيرة للاعب الخضر هو نشر الحساب الرسمي للنادي الفرنسي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمسية اليوم الخميس.

فيديو يدعو فيه “زينو” رفقة 3 من زملاءه أنصار الفريق للحضور بقوة سهرة غدا الجمعة لمساندتهم في مواجهة نادي تور.

وظهر لاعب إتحاد العاصمة السابق في الفيديو وهو يُردد عبارة “ألي لواك” ويطلب مساندة الجماهير في أخر لقاء هذا الموسم.