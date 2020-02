بالفيديو.. “ليستر سيتي” يحن لأيام “محرز”

الحساب الرسمي للثعالب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر اليوم الأحد فيديو لهدف جيمي فاردي بعد تمريرة حاسمة من قائد الخضر.

الحساب أرفق الفيديو بعبارة:”في مثل هذا اليوم من عام 2018 وصل ليستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي بعد فوزه على شيفيلد يونايتد بهدف دون رد”.

#OnThisDay in 2018, #lcfc reached the #FACup Quarter-Finals after a 1-0 win over Sheffield United 🗓 pic.twitter.com/i1BItbD89X

