بالفيديو.. “ليستر سيتي” يحن لأيام “محرز”

الرياضة
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بالفيديو.. “ليستر سيتي” يحن لأيام “محرز” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

يبدو ان فريق ليستر سيتي الانجليزي يحن لأيام مجده رفقة النجم الدولي الجزائري “رياض محرز”.

الحساب الرسمي للثعالب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر اليوم الأحد فيديو لهدف جيمي فاردي بعد تمريرة حاسمة من قائد الخضر.

الحساب أرفق الفيديو بعبارة:”في مثل هذا اليوم من عام 2018 وصل ليستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي بعد فوزه على شيفيلد يونايتد بهدف دون رد”.


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