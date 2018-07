بالفيديو.. “ليستر سيتي” يشكر محرز ويستحضر أجمل أهدافه

وإستحضر القائمون على صفحة “تويتر” التابعة بطل “البريميرليغ” لسنة 2016، فيديوهات لأجمل أهداف ومُراوغات اليساري، خلال مواسمه الخمسة مع الفريق.

ورفع “ليستر سيتي”، “هاشتاغ” بشعار “#ThankYouRiyad” وهو مايُمثل إعترافا بالدور الذي لعبه، محرز، في صعود الفريق للواجهة الإنجليزية، الأوروبية والعالمية.

Enjoy some of @Mahrez22’s best moments for #lcfc 🔮#ThankYouRiyad pic.twitter.com/mD93JWy1e1

— Leicester City (@LCFC) July 10, 2018