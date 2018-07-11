بالفيديو.. “ليستر سيتي” يشكر محرز ويستحضر أجمل أهدافه

قام نادي “ليستر سيتي” بوضع فيديو للدولي الجزائري، رياض محرز، يشكره فيه على كل الخدمات المُقدمة لـ”الفوكسيس” خلال السنوات الماضية.

وإستحضر القائمون على صفحة “تويتر” التابعة بطل “البريميرليغ” لسنة 2016، فيديوهات لأجمل أهداف ومُراوغات اليساري، خلال مواسمه الخمسة مع الفريق.

ورفع “ليستر سيتي”، “هاشتاغ” بشعار “#ThankYouRiyad” وهو مايُمثل إعترافا بالدور الذي لعبه، محرز، في صعود الفريق للواجهة الإنجليزية، الأوروبية والعالمية.