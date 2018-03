بالفيديو.. ليستر عن محرز:”عندما تُسجل بهذه الطريقة فأنت لاعب كبير”

ونشر اليوم الجمعة الحساب الرسمي للفريق الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” فيديو لهدف محرز ضد تشلسي قبل موسمين.

وأُرفق موقع ليستر سيتي الفيديو بعبارة:”يجب أن تكون لاعبا جيدا وكبيرا من أجل أن تُسجل هدف إستثنائي مثل هذا”.

وكان الأشقر الجزائري قد سجل هدف عالمي في مرمى البلوز في الموسم الذي شهد تتويج الثعالب بلقب البريمرليغ.

وتعمد “تويتر” ليستر سيتي نشر الفيديو لإستفزاز الفريق اللندني قبل موقعة الفريقين يوم الأحد في ربع نهائي الكأس.

"He's good enough and great enough to score an outstanding goal!" 😱🔥#LeiChe @Mahrez22 pic.twitter.com/B3KLmyGpKJ

— Leicester City (@LCFC) March 16, 2018