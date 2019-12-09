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بالفيديو.. ليستر يستذكر أحد أجمل أهداف محرز بقميص الثعالب

الرياضة
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بالفيديو.. ليستر يستذكر أحد أجمل أهداف محرز بقميص الثعالب
بقلم كريم.تيغرمت

إستذكر نادي ليستر سيتي الإنجليزي، اليوم الإثنين، أحد أجمل أهداف لاعبهم السابق الدولي الجزائري رياض محرز.

ونشر نادي ليستر سيتي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو للهدف الرائع الذي سجله رياض محرز، في مرمى نادي نيوكاسل، موسم 2016/2017.

وعلق نادي ليستر سيتي، على هذا الهدف بعبارة “في أحد الأيام.. قبل عامين”، مشيرا لمرور عامين  عن الهدف الجميل لنجمهم السابق.

يذكر أن رياض محرز، جسل العديد من الأهداف الجميلة والحاسمة، لناديه السابق ليستر سيتي، لأزيد من ثلاثة مواسم، حمل فيها قميص الثعالب.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=739061

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