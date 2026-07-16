بالفيديو.. ليفانتي يقدم لاعبه الجديد عيسى ماندي

قدمت إدارة نادي ليفانتي الإسباني، اليوم الخميس، بشكل رسمي، المستقدم الجديد للفريق، الدولي الجزائري عيسى ماندي.

ونشرت إدارة نادي ليفانتي، عبر حسباها على منصة “X”، مقطع فيديو قدمت فيه عيسى ماندي بصفته لاعبا جديدا في الفريق.

وأظهر الفيديو، المدافع الدولي الجزائري، خلال التحاقه بملعب ناديه الجديد، وأخذه بعض الصور بقميص النادي.

يذكر أن عيسى ماندي، رسمّ التحاقه بنادي ليفانتي في الميركاتو الصيفي الجاري، بعقد يمتد إلى غاية 2028.