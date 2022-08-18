بالفيديو.. ليفاندوفسكي يتعرّض للسرقة من قبل جماهير برشلونة
تعرض مهاجم برشلونة الجديد ليفاندوفسكي لسرقة من قبل البعض من جماهير برشلونة أثناء توقيفه لأخذهم صورا فوتوغرافية معه.
واختلفت وسائل الإعلام الإسبانية والبريطانية عن الشيء المسروق.
وقالت صحيفة “أندبدنت”، اليوم الخميس، أن ليفاندوفسكي سرق منه هاتفه المحمول لما كان قريبا جدا من مكرز التدريبات.
في حين قالت صحيفة “أس” أن البولندي سرق منه ساعته الشخصية باهضة الثمن التي تقدر بـ 70 ألف أورو.
كما أجمعت المصادر. أن ليفان استطاع ان يلتحق بالسارقين. قبل أن تصل إليهم الشرطة وتتم القبض عليهم.
🚨ÚLTIMA HORA🚨
🚔¡Roban a Lewandowski a su llegada a la Ciutat Esportiva!
😱Dos individuos han abierto el coche del polaco
👏Los Mossos de Esquadra ya han detenido a los infractores https://t.co/SnctP4KOs2
— Diario SPORT (@sport) August 18, 2022
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