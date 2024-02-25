بالفيديو.. ليفربول يتوج بكأس الرابطة الإنجليزية

توج فريق ليفربول الإنجليزي بكأس الرابطة الإنجليزية، اليوم الأحد، بعد الفوز أمام الغريم تشيلسي في النهائي الذي جرى بملعب “ويمبلي” التاريخي.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة المتألق فيرجيل فان دايك في الدقيقة 118 من عمر المباراة المثيرة.

وعزز الفريق البريطاني رصيده من الألقاب ورقمه القياسي بالتتويج الـ 10 في تاريخه.