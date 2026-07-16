بالفيديو.. ليفنتي يقدم لاعبه الجديد عيسى ماندي

قدمت إدارة نادي ليفنتي الاسباني، اليوم الخميس، بشكل رسمي، مستقدمها الجديد الدولي الجزائري عيسى ماندي.

ونشرت إدارة نادي ليفنتي، عبر حسباها على منصة “X”، مقطع فيديو، قدمت فيه لاعبها الجديد ماندي.

كما أظهر الفيديو، المدافع الدولي الجزائري، خلال التحاقه بملعب ناديه الجديد، وأخذه بعض الصور بقميص النادي.

يذكر أن عيسى ماندي، رسمّ التحاقه بنادي ليفنتي، في الميركاتو الصيفي الجاري، بعقد يمتد إلى غاية 2028.