بالفيديو.. ليلة بيضاء وإحتفالات جنونية في نابولي بعد التتويج بـ “الكالتشيو”

تعيش مدينة نابولي أجواء خيالية واحتفالات جنونية من قبل أنصارها بعد ترسيم التتويج بلقب البطولة الإيطالية.

وتناقلت عدد من الفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفالات والليلة البيضاء التي تعيشها المدينة.

وكان فريق الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا قد حسم التتويج بعد غياب 33 سنة عن منصة التتويجات، الأمر الذي فجّر حناجر أنصار نادي الأزرق السماوي.

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