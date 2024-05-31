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الرياضة

بالفيديو.. ليلة تاريخية بجيجل بعد تحقيق “النمرة” الصعود

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. ليلة تاريخية بجيجل بعد تحقيق “النمرة” الصعود
جيجل
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صنع الجمهور الجيجلي أجواء رهيبة و احتفالات خيالية في شوارع المدينة، سهرة اليوم، احتفالات رفقة اللاعبين صعود “النمرة” إلى القسم المحترف الثاني.

ورسم فريق شبيبة جيجل الصعود بعد الفوز بثلاثية مقابل اثنين أمام نادي مولودية بريكة، في سلسلة لاهزيمة في بطولة ما بين الجهات في اخر مباراة على ملعب حسين رويبح.

كما عرف ملعب حسين رويبح توافد كبير لأنصار الفريق الذين أتوا من كل صوب و حدب، لمشاهدة ما تفعله النمرة.

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