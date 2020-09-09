بالفيديو.. ليلة رعب في لبنان إثر اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت المدمر!

اندلع، أمس الثلاثاء، حريق جديد بمرفأ بيروت المدمر بعد أكثر من شهر عن الانفجار الذي خلّف 191 قتيلا وأكثر من 6500 جريح.

وعاش سكان المناطق المدمرة المحيطة بالمرفأ حالة رعب شديد خوفا من تكرار “سيناريو” الإنفجار الكارثي الذي خلّف مئات الضحايا وآلاف الجرحى.

وتم تداول “فيديوهات” الحريق المهول على مواقع التواصل توثّق اندلاعه وجهود إطفائه في وقت لا يزال القضاء اللبناني يحقق في ملابسات الانفجار الضخم.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية بيان الجيش حول أسباب اندلاع هذا الحريق، مؤكدا بأنه نشب في الردميات المختلطة بنفايات وبقايا أخشاب وإطارات غير صالحة بمرفأ بيروت.

مضيفا بأن وحدات من فوج الأشغال المستقل في الجيش اللبناني، بالتعاون مع عناصر من الدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت، تمكنوا من إخماد الحريق.