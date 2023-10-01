بالفيديو.. مؤثرون جزائريون يروون معاناتهم مع “البق” في فرنسا

تشهد فرنسا جدلاً متزايداً بشأن انتشار بق الفراش في المنزل ووسائل النقل العام. وهي حشرات صغيرة ضارة يصعب للغاية القضاء عليها.

وبينما يغزو الذعر البيوت الفرنسية، تحاول بعض الأصوات، بشكل غير شرعي، ربط هذه المشكلة بزيادة الهجرة.

وفي هذا السياق المتوتر، تحدث مؤثرون جزائريون مقيمون في فرنسا. للتنديد بالمحنة التي يواجهونها مع انتشار هذه الآفة في جميع أنحاء البلاد.

وتحدث العديد من المؤثرين من أصل جزائري للتنديد بالوضع الحرج الذي يجدون أنفسهم فيه بسبب هذا الانتشار العام لبق الفراش.

وفي إظهار للتضامن، تحدث العديد من مستخدمي Instagram وTikTokers عن المحنة التي يواجهونها كل يوم بسبب هذا الوضع.

وقالت أحد المؤثرات المدعوة تينا “انها كارثة. لم نعد نستقل وسائل النقل، ونذهب مباشرة إلى الحمام. ونغتسل فور عودتنا إلى المنزل. في وسائل النقل ودور السينما، فهي موجودة في كل مكان. بمجرد دخولي المنزل، ينتهي الأمر، إنه كابوس”.

وأضافت “عندما أعود إلى المنزل، أخلع ملابسي في الشرفة وأغسل كل شيء بالماء الساخن، ثم أستحم. وأكرر ذلك كل يوم.

ويشير كامل، المعروف باسم كامل كبز، وهو مدون جزائري مؤثر يعيش في فرنسا منذ 4 سنوات: “إنه أمر مؤلم”.

وتابع المتحدث “أصبح الوضع مقلقًا للغاية لدرجة أن بعض هؤلاء المؤثرين بدأوا في مشاركة النصائح. لتجنب الإصابة ببق الفراش في وسائل النقل العام. الأمر الذي لا يخلو من لمسة من السخرية. وينصحون بالوقوف، وتجنب جميع الأسطح النسيجية والخشبية، والحذر الشديد.

https://instagram.com/stories/kamel.kbz/3203558808583822532?utm_source=ig_story_item_share&igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==

وتعمل فرنسا على إيجاد حل لمشكلة بق الفراش وتعمل على إيجاد حلول لها. ولكن في حين أن الدولة مشغولة بوضع خطط الطوارئ. فإن بعض الأقليات مشغولة بوصم مجتمعات بأكملها من خلال ربطها بشكل غير مبرر بالهجرة.

كل هذا الاضطراب الاجتماعي سببه تصريحات صحفي قناة سي نيوز، باسكال براود. الذي ربط بشكل غير مطلوب ولا مبرر بين الهجرة إلى فرنسا وانتشار بق الفراش بأعداد كبيرة.