بالفيديو.. مؤثر فرنسي “لهذا اخترت زيارة الجزائر عوض ميامي ودبي”

تجتذب الجزائر العديد من المؤثرين الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي بفضل سحرها الطبيعي وثقافتها الغنية والمتنوعة.

وقد جذبت مقاطع الفيديو الخاصة بالمؤثرين الفرنسيين Ben’n’Co أو Tibi Jones انتباه أحد مستخدمي TikTok الفرنسي. Alex، الذي تضم قناته التي يديرها مع زوجته أليسون، أكثر من مليون مشترك.

وأشار أليكس في مقطع فيديو نشره على قناته «إلى أنه صادف تيك توك لشاب (تيبي جونز) عدة مرات. شعر من خلاله أن شعب الجزائر طيب للغاية

وحاول الشاب سرد الأسباب التي تدفعه إلى الرغبة في القيام بهذه الرحلة.

وقال ” في الجزائر، يمكن للمرء أن يجد البحر والثلج والصحراء والمدينة في نفس الوقت. ثراء المناظر الطبيعية الجزائرية أثار فضولي أريد رؤية الثقافات المختلفة والتعلم”.

وتابع “الناس دائما يذهبون إلى دبي أو ميامي وأنا أريد أن أذهب إلى الجزائر”.

وأكد مستخدمو الإنترنت الآخرون أنهم يفهمون جيدًا سبب رغبة TikToker في الذهاب إلى الجزائر.

وقال أحد المستخدمين “الجزائر جميلة لقد قمت بزيارتها وكانت جيدة حقًا”.

ويؤكد آخر “هناك الكثير من الأماكن التي يمكن زيارتها في الجزائر. بما في ذلك مدن مثل الجزائر العاصمة أو قسنطينة أو وهران، ولكن أيضًا مناطق مثل الصحراء”.