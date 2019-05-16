بالفيديو.. مؤذن تركي يُبدع في الآذان ويضع لكل وقت صلاة أذان خاص!

قدّم مؤذن تركي نصائح في مقامات الأذان،والذي قال إنه يختلف من صلاة لأخرى، حسب الوضع الذي يكون فيه حال المصلين.

قال مؤذن مسجد الأخضر في مدينة بورصة التركية، إن أذان الصبح ينبغي أن يكون ذو رنة طويلة وعذبة.

وفصل المؤذن التركي في طريقة الأذان لكل صلاة على حدا، حيث قدم أمثلة من خلال أدائه للأذان حسب كل صلاة.

حيث كانت رنات أذانه تختلف من وقت لآخر لتتماشى حسبه، والوقت الذي يتم النداء فيه للصلاة، معتبرا بأن أذان المغرب

ينبغي أن يكون سريعا، في وقت يجب أن يكون أذان الظهر طويلا ومفخما، في حين يكون أذان العصر متوسط المد.