بالفيديو ..مئات السيارات من مختلف الماركات داخل ميناء مستغانم

أعلنت إدارة ميناء مستغانم عبر فيديو نشرته في حسابها الرسمي عن تواجد مئات الشاحنات والسيارات داخل الميناء.

واظهر الفيديو مئات الشاحنات والسيارات داخل الميناء ويتعلق الامر بمركبات من مختلف الماركات تم إستيرادها منذ أيام .

وحسب لقطات الفيديو تم تداولها على الفيسبوك في شكل صور وتسببت في هزة بسوق السيارات المستعملة.

وكان ميناء مستغانم سبق وأن استقبل قبل أسابيع مئات السيارات من علامة فيات الإيطالية من مختلف الموديلات.