بالفيديو.. مئات القناطير من الصوف مرمية بضواحي بشار

يظهر فيديو، نشر في خدمة الشاهد التي أطلقتها قناة “النهار” منذ أيام، رجل يقف أمام كمية كبيرة من الصوف المرمية وراء جبل خدام بولاية بشار.

وأورد الفيديو، رسالة من مواطن من أمام هذا الصوف المرمي والمقدر 1000 قنطار .

وطالب المواطن من الوزارات المعنية بالتدخل والقيام بجمع هذا الصوف المرمي.

وتحويله لمصانع تهتهم بالنسيج، بدل القيام بإستيراد الصوف الأجنبي الذي لايقارن مع جودة الصوف الوطني.