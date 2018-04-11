بالفيديو..ماجر: ” الله يرحمهم ويوسع عليهم”

قدم الناخب الوطني رابح ماجر تعازيه الخالصة لعائلة ضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك والتي راح على إثرها 257 شهيد.

وتحدث ماجر في إتصال هاتفي مع قناة النهار قدم من خلاله تعازيه الخالصة لعائلات الضحايا بإسمه وبإسم كل لاعبي المنتخب الوطني قائلا:”

صراحة كلنا حزينون..نقدم التعازي لكل عائلات الضحايا الله يعطيهم الصبر إن لله وإنا إليه راجعون

على كل حال بإسمي وبإسم كل الطاقم الفني والإداري واللاعبين نقدم التعازي لعائلة الضحايا، ونقدم التعازي أيضا لوزارة الدفاع، الله يرحمهم ويوسع عليهم”.