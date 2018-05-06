بالفيديو..ماجر: ” سليماني نحتاجو حتى وهو مصاب “

أكد الناخب الوطني رابح ماجر أن الهدف من إستدعاء سليماني خلال مباراة إيران الاخيرة كان الهدف منه إدخال l’ambiance داخل التشكيلة الوطنية.

وأجرى الناخب الوطني حوار خص به تلفزيون النهار سيبث سهرة اليوم تحدث من خلاله عن العديد من الأمور التي تخص التشكيلة الوطنية.

وقال: “إستدعيت سليماني امام منتخب إيران، وقمت بإقحامه في الشوط الثاني أين كان رفقة زملائه المحتاجين له من جانب l’ambiance ”

وأضاف: “مثلا لو يتعرض محرز لإصابة على مستوى الكاحل..سأكون قادرا على إستدعائه من أجل البقاء مع اللاعبين ، أين هو المشكل في هذا ؟”.