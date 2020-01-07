بالفيديو.. ماجر يدافع عن غوارديولا بخصوص ظلمه لمحرز

دافع أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر عن المدرب الإسباني بيب غوارديولا بخصوص ظلمه للاعب الدولي الجزائري رياض محرز.

وتحدث المدرب السابق للمنتخب الوطني عن حظوظ محرز للتتويج بالكرة الذهبية الإفريقية على هامش حضوره إحتفالات الكاف بالغردقة قائلا:

“الآن في الوقت الذي نعيشه من السهل التتويج بالكرة الذهبية الإفريقية مقارنة بالسابق”

“في السابق كان يتوجب التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا والعديد من الألقاب الأخرى من أجل التتويج بلقب أحسن لاعب في إفريقيا”.

وأضاف: “لا يمكنني أن أتحدث عن موقف غوارديولا في إشراك محرز مع مانشستر سيتي أم لا، لأنه هو المدرب وهو الأدرى بخفايا الفريق ويبقى غوارديولا مدرب كبير”.