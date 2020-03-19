بالفيديو.. ماجر يرد على إتهامات إستفادة جريدته من أموال النشر والإشهار

ردّ المدرب السابق للمنتخب الوطني رابح ماجر على الإتهامات التي طالته من طرف بعض الأطراف بخصوص إستفاد جريدته من أموال النشر والإشهار.

وتحدث ماجر في تصريح حصري لـ “النهار” عن الصعوبات التي واجهها خلال سفريته إلى العاصمة القطرية الدوحة قائلا:

“الأعداء يبحثون عن ثغرة لتشويه صورتي، بمل تواضع كل الناس يعرفون الحياة الكروية لرابح ماجر، وكنت مثال للعالم الكروي، لكنهم تحاول كسب الأموال من ظهري… هذه الجريدة (المنار) إنسحبت من المسؤولية منذ شهر أكتوبر الماضي عند الموثق، ووكالة النشر والإشهار على علم أنني لست مسؤولا على الجريدة منذ شهر أكتوبر”.