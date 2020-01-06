بالفيديو.. ماجر يشارك أساطير إفريقيا مواجهة أساطير الفيفا

شارك أسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر، اليوم الإثنين، رفقة أساطير الكاف، في المباراة الإستعراضية التي جمعتهم بأساطير “الفياف”.

وجرت هذه المباراة الإستعراضية، بمدينة “الجيزة” المصرية، وبالتحديد بالأهرامات، قبل يوم عن موعد حفل جوائز الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ولعب صاحب الكعب الذهبي، في هذه المباراة، إلى جانب رئيس “الكاف” أحمد أحمد، وائل جمعة، أحمد حسن، نوانكو كانو، وغيرهم.

وفي الجهة المقابلة، قاد فريق أساطير الفيفا، رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم جياني أنفانتينو، كافو، جوركياف، نونو غوميز، وأسماء أخرى.