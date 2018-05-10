بالفيديو.. ماجر يصدم المحليين :”البعض ماعندهمش مُستوى”!

لم يكن الناخب الوطني، رابح ماجر، رحيما ببعض العناصر المحلية التي شاركت وخسرت وديا، أمس الأربعاء أمام السعودية، بـ”قادش” الإسبانية.

وقال في الندوة التي عقدها بعد المُباراة :”هناك بعض العناصر “لم يُسمها” أظهرت بأنها لاتمتلك المُستوى الذي يؤهلها للعب معنا”.

وأردف :”أعتقد بأنهم غير قادرين على النشاط معنا، والمُشاركة في المُباريات الدولية، في وقت أنّ آخرين أثبتو أنفسهم من جديد”.

وجاءت هذه التصريحات القوية من أسطورة الجزائر خريج مدرسة النصرية، لتكون بمثابة صدمة حقيقية للعناصر التي طالما أشاد بها، منذ فترة ليست بالبعيدة.