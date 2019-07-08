بالفيديو.. ماجر يعترف بمحرز و”المصاروة” مُندهشون!

إعترف أسطورة كرة القدم الجزائرية “رابح ماجر” بمواطنه “رياض محرز”، بعد الهدف العالمي الذي سجله في شباك غينيا، سهرة الأحد.

وأكد صاحب الكعب الذهبي بأن صاحب القدم اليُسرى السحرية كان مثاليا، طيلة أطوار التسعين دقيقة دفاعيا وهجوميا في نفس الوقت.

وقال في تصريحات لقناة “أم بي سي” قال :”لقد رأينا محرز بشكل رائع اليوم، لقد قام بدوره على أكمل وجه”.

وواصل :”لقد ختم كل هذا بتسجيل هدف في منتهى الروعة، ومن النادر أن نُشاهد مثل هذا المردود المتكامل”.

يُذكر بأن الإعلاميين المصريين الذين كانوا حاضرين، أبدوا إندهاشهم من نجم “السيتي”، والذي عرف كيفية الرد على المُنتقدين بطريقته الخاصة.