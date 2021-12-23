بالفيديو.. ماجر يعود لكشف تفاصيل هدفه الأسطوري في مرمى البايرن

كشف أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر تفاصيل الهدف التاريخي الذي سجله في مرمى فريق بايرن ميونيخ الألماني. في نهائي دوري أبطال أوروبا 1987.

كما ضرب فريق بورتو البرتغالي موعدا لمتتبعيه يوم السبت المقبل. لعرض حوار حصري مع اللاعب الدولي الجزائري الأسبق رابح ماجر بداية من الساعة الـ17:30.

أشاد أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر بالمنتخب الوطني الذي حقق لقب كأس العالم للمنتخبات العربية. وهذا في نهائي مثير أمام المنتخب التونسي السبت الماضي.

كما تحدث رابح ماجر في تصريح لقناة “أم بي سي” بعد نهاية البطولة العربية التي توج بها المنتخب الجزائري. وقال “عوّدتنا قطر بهذه التنظيمات الرياضية، وكان نجاحا كبيرا جدا، أين وقفنا على الأجواء الرائعة في المدرجات، وحتى المستوى التقني”. بالإضافة إلى “اكتشاف بعض المنتخبات في هذه الدورة”.

في حين أضاف ماجر “بكل صراحة كل المنتخبات يستحقون التقدير، وقدموا الكثير في هذه البطولة”. “لكن المنتخب الجزائري أحسن فريق قدم كرة جميلة”.

وتابع ماجر “المنتخبات العربية جيدة، أتمنى أن الفيفا تستمر في البطولة العربية لعدة سنوات”. “لأن هذا أمر جيد للمنتخبات العربية، وإن شاء الله تتخذ الفيفا القرارات اللازمة”.

انسحب اليوم الجمعة الثلاثي الجزائري رفيق حليش، رفيق صايفي ورابح ماجر من المباراة الاستعراضية التي جمعت نجوم العرب بنجوم العالم.

ولم يشارك الثلاثي المذكور في اللقاء الذي لعب بالعاصمة القطرية الدوحة على هامش تنظيم منافسة كأس العرب للمنتخبات فيفا قطر 2021.

وجاء قرار نجوم الخضر السابقين بسبب وجود المدرب الصهيوني أفرام غرانت الذي أشرف على فريق نجوم العالم.

المواجهة التي جرت بملعب الثمامة انتهت بنتيجة التعادل بخماسية في كل شبكة.