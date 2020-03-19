بالفيديو.. ماجر يكشف عن معاناته مع الحجر الصحي بمطار الدوحة!

كشف المدرب السابق للمنتخب الوطني رابح ماجر عن حقيقة وضعه الحجر الصحي بمطار الدوحة القطري تخوفا من إنتشار فيروس كورونا.

وتحدث ماجر في تصريح حصري لـ “النهار” عن الصعوبات التي واجهها خلال سفريته إلى العاصمة القطرية الدوحة قائلا:

“أطمئن عائلتي وأصدقائي وكل الشعب الجزائري بأن الأمور جيدة لحد الآن.. أنا متواجد في العاصمة القطرية الدوحة خارج المطار”.

“كل ما في الأمر أنني وصلت إلى قطر يوم الإثنين في سفرية قادمة من الجزائر، في حين أن المطار هنا في قطر كان سيغلق أبوابه يوم الأربعاء، لكن للأسف بعض السفريات الأخرى لما وصلت إلى الدوحة كانت مصابة بفيروس كورونا، وهو ما دفع بالسلطات القطرية لإتخاذ قرار غلق المطار يوم الإثنين ما أحدث فوضى كبيرة في المطار، إلى درجة أنه تم إرجاع كل المسافرين إلى بلدانهم بإستثناء نحن الجزائريين”.

وأضاف: “بقينا في المطار يومين ووجدنا كل التسهيلات ولن ينقصنا أي شيء من غذاء وعشاء والحمد لله بعد يومين من الحجر خرجنا من المطار ونحن الآن في قطر وأطمئن كل الجزائريين أنني في حالة جيدة، وأطالبهم بالحذر ثم الحذر وإن شاء الله ربي يحمينا”.