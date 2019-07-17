بالفيديو.. ماجر يُجبر على الإعتراف بـ”مبولحي” بعدما طرده من الخضر!

وجد الناخب الوطني السابق “رابح ماجر” مُجبرا على الإعتراف بـ”رايس مبولحي”، رغم أنه سعى لإنهاء مشواره الدولي منذ أشهر مضت.

وأكد أسطورة كرة القدم الجزائرية بأن “الرايس” يُقدم عروضا مميزة منذ إنطلاقة الكان، مُساهما بشكل كبير في نتائج الخضر الرائعة.

وقال في تصريحات لقناة “أم بي سي” :”الجميع قدموا الشيء الكثير، حتى مبولحي الحارس”.

وتفادى صاحب الكعب الذهبي الحديث مُطولا عن قائد الإتفاق السعودي، بإعتبار أن العلاقة بين الرجلين كانت سيئة.

وإستبعد المُتوج برابطة الأبطال 1987، مبولحي عن صفوف “الخضر”، قبل أن يعيده جمال بلماضي من الباب الواسع.