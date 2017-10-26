توّج ياسين براهيمي سهرة أمس بجائزة افضل لاعب في نادي “بورتو” للموسم الماضي، مؤكدا بذلك على قيمته الفنية كلاعب في الفريق.

وقد سلّمه الناخب الوطني “رابح ماجر” جائزة التنين الذهبي التي تمنح لأفضل لاعب في الفريق.

وصرّح براهيمي بعد هذا التتويج: “أهدي هذه الجائزة الى أمي التي دعمتني فلولاها لما وصلت لما أنا عليه الآن”.

وأضاف: “وأيضا لا أنسى زملائي فهذه الجائزة نتيجة عمل كبير من الفريق أيضا، واشكر المدرب على منحني الثقة اللازمة”.

وختم كلامه: “علي أن أواصل العمل وأتمنى من كل أعماق قلبي أن نحقق لقب البطولة هذا الموسم”.