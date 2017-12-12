بالفيديو.. مارادونا يكشف عن تمثاله في الهند

أزاح أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، اليوم الثلاثاء، النقاب على التمثال الخاص به في الهند.

واحتشد عدد كبير من الجماهير في مدينة كالكوتا الهندية، لمشاهدة تمثال الأسطورة العالمية الذي كان حاملا لكأس العالم.

ويتواجد مارادونا في الهند من أجل خوض مباراة خيرية في “الكريكيت” والقيام بالاعمال الخيرية، حيث كشفت الصحافة الهندية أنه تبرع لـ 11 مريضا بالسرطان.

وحرص مارادونا على اتباع التقاليد الهندية، في ازاحة الستار عن تمثاله، حيث وضع النقطة الحمراء على رأسه.

وتكون هذه الزيارة الثانية لمارادونا بعد 8 سنوات عن زيارته الاولى للهند، وتواجدت معه زوجته.

ورد مارادونا على تسميته بإله الكرة: “أنا مجرد لاعب كرة القدم ولست إلاها”.