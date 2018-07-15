بالفيديو.. مارادونا يُفجرها في نهائي المونديال:”أنا فلسطيني”

أبدى النجم الأرجنتيني السابق دييغو أرماندو مارادونا تضامنه مع الشعب الفلسطيني على هامش نهائي مونديال روسيا 2018 الذي جمع فرنسا بكرواتيا أمسية اليوم الأحد.

حيث إلتقى مارادونا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس عشية نهائي المونديال وبادله العناق ليقول له الثاني:”أنت الأفضل”.

ورد أسطورة التانغو على محمود عباس وهو يُشير إلى صدره:”قلبي فلسطيني” باللغة الإسبانية طبعا.

ونشر “مارادونا” صورة تجمعه بمحمود عباس على صفحته الشخصية في “الإنستغرام” مُرفقا إياها بعبارة:”هذا الرجل يُريد السلام لفلسطين.. لمحمود عباس دولة وحق.. أنا فلسطيني”.