بالفيديو.. ماريتا الحلاني تعقد قرانها وتتألق بتصميم كلاسيكي

عقدت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، قرانها المدني، اليوم الأربعاء، على المنتج الفني كميل ابي خليل، في محكمة دائرة القضاء بالإمارات العربية المتحدة.

ونشرت ماريتا، عبر حسابها في “إنستغرام” مقطع فيديو لحظة تبادلها هي وكاميل العهود، وسط فرحة أصدقائهما المقربين.

حيث بدا عليها التأثر لدى ترديدها عبارة: “وأعدك بأن أحبك وأهتم بك وأن أحترمك طوال حياتي”.

وأطلت ماريتا بإطلالة كلاسيكية أنيقة من توقيع مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب. فيما تزينت بقبعة رأس كلاسيكية تعيدنا إلى زمن الأبيض والأسود.

واعتمدت ماريتا تسريحة شعر على شكل ذيل حصان منخفض جاء بتصفيفة مموجة أسدلت على جانب كتفها. فيما أمسكت باقة من ورد التوليب الأبيض.

https://www.instagram.com/p/CtLpvdmgUaf/