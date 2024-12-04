بالفيديو.. مازة هدافا رفقة هيرتا برلين في كأس ألمانيا 

افتتح الدولي الجزائري ابراهيم مازة باب التهديف لصالح فريقه هيرتا برلين أمام كولن في منافسة كأس ألمانيا.

وسجل ابراهيم مازة الهدف الأول لفريقه الألماني في الدقيقة 12 عن طريقة ضربة جزاء، خلال المباراة التي تجري بملعب “راين اينرجي”.

كما عرفت المباراة طرد الحكم توبياس ريشيل للاعب هيرتا برلين زيفاويك بسبب تدخل العنيف، ما قلب موازين المباراة من حيث الأداء.

و ستكون المهمة صعبة للاعب مازة و رفقائه للحفاظ على نتيجة المباراة التي تجري ضمن الدور 16 من المنافسة.