بالفيديو.. مازة هدافا ويُذيق عمورة هزيمة قاسية

قاد الدولي الجزائري، ابراهيم مازة، ناديه باير ليفركوزن الألماني، لتحقيق انتصار كبير، مساء اليوم السبت، على ضيفه فولسبورغ، الذي يضم في صفوفه زميله في “الخضر” محمد أمين عمورة.

وشارك مازة، أساسيا في اللقاء المندرج ضمن الجولة الـ 28 من “البوندسليغا” شأنه شأن عمورة، من جانب فولسبورغ، إلى صافرة النهاية.

وتقدّم الضيوف بهدف مبكر في الدقيقة الـ 16، ليعدل غريمالدو، في الدقيقة الـ 30 النتيجة من ركلة جزاء، وسجل بعدها فولسبورغ، الثاني في الدقيقة الـ 31، والثالث في الدقيقة الـ 38 من ركلة جزاء.

إلا النجم الاسباني غريمالدو، عاد من جديد ليقلص النتيجة في الدقيقة الـ 44، لينتهي الشوط الأول بتأخر رفقاء مازة، بنتيجة 2-3.

ودخل ليفركوزن، المرحلة الثانية، بأكثر إرادة ما مكنه في قلب تأخره إلى انتصار مثيرة بنتيجة 6-3.

وسجل كل من باتريك شيك وتابسوبا، الهدفان الثالث والرائع في الدقيقة الـ 53 والـ 68، على التوالي، قبل أن يأتي الدور على نجم “الخضر”، بتسجيله خامس أهداف ناديه عند الدقيقة 73. ليختتم زميله تيلمان، مهرجان التهديف في الدقيقة الـ 90+5.

وقدم مازة، مستويات راقية، حيث تحصل على علامة 8.8/10 من طرف موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات، كثاني أفضل لاعب في اللقاء بعد زميله غريمالدو بـ 9.

فيما مر عمورة، جانبا على غرار باقي زملاءه في الفريق، ونال تقييم 6.3، كخامس أسوأ لاعب من جانب فولسبورغ، على الرغم من حصوله على ركلة جزاء جاء منها ثالث أهداف فريقه.

يُشار إلى أن مازة، رفع بعد مواجهة اليوم رصيده إلى 10 مساهمات تهديفية في 37 مشاركة في مختلف المنافسات، بواقع 5 أهداف ومثلها من التمريرات الحاسمة.

بينما توقف عداد عمورة، عند 8 أهداف و3 تمريرات حاسمة في مباراته رقم 26 هذا الموسم.