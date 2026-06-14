بالفيديو.. مازة وزروقي يصنعون الحدث في شوارع كنساس

صنع ثنائي المنتخب الوطني ابراهيم مازة، ومواطنه رامز زروقي، اليوم الأحد، الحدث بشوار مدينة كنساس الأمريكة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر مازة، وزروقي، خلال تجولهما بشوارع مدينة كنساس، مقر معسكر الخضر.

كما أظهر الفيديو، استعمال ثنائي الخضر “دراجات كهربائية” في جولتهم هذه، ما شد أنظار العديد من الأنصار.

واستغل بعض أنصار المنتخب الوطني، وسكان مدينة كنساس، هذه الفرصة، لأخذ صور تذكارية مع مازة، زروقي، وتبادل أطراف الحديث معهما.