بالفيديو.. مازة وناديه يُوجهون تهاني عيد الفطر بطريقة طريفة

وجّه الدولي الجزائري ابراهيم مازة، اليوم الخميس، تهاني عيد الفطر، لكل الأمة الإسلامية، باسمه ونيابة عن ناديه ليفركوزن الألماني.

ونشرت إدارة نادي ليفركوزن عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، مقطع فيديو لابراهيم مازة، وزميله المهاجم التشيكي باتريك شيك.

كما أظهر هذا الفيديو، محاولة الدولي الجزائري، تلقين زميله باتريك شيك، طريقة إلقاء تهاني العيد باللغة العربية، في لقطة طريفة.