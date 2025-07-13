بالفيديو.. مازة يلفت الأنظار في تدريبات ليفركوزن

يواصل الدولي الجزائري، ابراهيم مازة، تحضيراته الصيفية مع ناديه بايرن ليفركوزن، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

ونشرت إدارة نادي ليفركوزن، اليوم الأحد، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، مقطع فيديو، للعمل الذي يقوم به مازة في تدريبات الفريق.

وأبرز النادي الألماني، في هذا الفيديو، بعض الفنيات التي يتمتع بها نجمه الدولي الجزائري، وأرفق الفيديو بتعليق جاء فيه “تركيز على ابراهيم مازة”.

يذكر أن إبراهيم مازة، انتقل في الميركاتو الصيفي الجاري، إلى نادي بايرن ليفركوزن، قادما من فريق هيرتا برلين.