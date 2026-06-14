بالفيديو.. مازة وزروقي يصنعان الحدث في شوارع كنساس

صنع لاعبا المنتخب الوطني إبراهيم مازة ورامز زروقي، اليوم الأحد، الحدث بشوارع مدينة كنساس الأمريكة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مازة وزروقي، خلال تجولهما بشوارع مدينة كنساس مقر معسكر الخُضر.

وأظهر الفيديو استعمال ثنائي الخضر “دراجات كهربائية” في جولتهم، ما شد أنظار العديد من الأنصار.

واستغل بعض أنصار المنتخب الوطني وسكان مدينة كنساس، هذه الفرصة، لأخذ صور تذكارية مع مازة وزروقي، وتبادل أطراف الحديث معهما.