بالفيديو.. مازة يقدم أسيست رائع رفقة هيرتا برلين

قدم الدولي الجزائري إبراهيم مازة تمريرة حاسمة في مباراة فريقه هيرتا برلين أمام نادي ماغدوبيرغ لحساب الدوري الألماني الدرجة الثانية.

وعرفت المباراة تألق مازة بشكل رائع، وانتهت لصالح هيرتا برلين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد.

وجدد مازة تألقه مع فريقه هيرتا برلين الذي قد يودعه في الميركاتو الشتوي القادم ، حسب صحيفة “بيلد” التي أشارت إلى أنه تلقى عدداً من العروض من قبل أندية كثيرة.