بالفيديو.. ماكرون يتأسف لتراجع استخدام اللغة الفرنسية في المغرب العربي وإفريقيا

اعترف رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، بتراجع اللغة الفرنسية في المغرب العربي وفي إفريقيا. كما أعلن عن “مشروع لاستعادتها” لمواجهة تراجع استخدام لغة موليير.

وبمجرد وصوله إلى جربة، التقى الرئيس الفرنسي سفراء الفرانكوفونية الشباب. مؤكدا أنه من الضروري إظهار الواقعية: “الفرانكوفونية تتوسع من خلال التركيبة السكانية لبعض البلدان، ولكن هناك أيضًا انتكاسات حقيقية”.

وسلط ماكرون الضوء على وجه الخصوص على فقدان تأثير الفرنسيين في المغرب العربيوفي أفريقيا جنوب الصحراء.

وفيما يتعلق بأسباب تراجع اللغة الفرنسية في البلدان المغاربية ، فإن رئيس الدولة الفرنسي يتذرع بسهولة استخدام اللغة الإنجليزية. أو صعوبة الوصول إلى الكتب باللغة الفرنسية. بأسعار معقولة.

بالإضافة إلى ذلك ، يرغب إيمانويل ماكرون في استعادة طابعه العالمي، ويريد أن يكون حاملًا لمشروع طموح. وقال “يجب أن تكون الفرانكوفونية مساحة للمقاومة والاستعادة. هذه الكلمة أخذها الآخرون أحيانًا ، في عيني بشكل خاطئ”.

لتجسيد هذا الاستعادة التي أثارها ماكرون ، وقع مع نظيره التونسي قيس سعيد ، اتفاقية لتعزيز تعليم الفرنسية. بالإضافة إلى ذلك ، ستمنح فرنسا قرضا بقيمة 200 مليون أورو لتونس.

أخيرًا ، يريد إيمانويل ماكرون جعل عام 2024 موعدًا رئيسيًا من خلال استضافة قمة الفرانكوفونية. قبل أسابيع قليلة من دورة الألعاب الأولمبية.