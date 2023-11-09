بالفيديو.. ماكرون يدافع عن المسلمين ويفتح النار على مارين لوبان

حذر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أولئك الذين يزعمون أنهم يدعمون من يعتنقون الديانة اليهودية. من خلال الخلط بين رفض المسلمين ودعم اليهود.

ولم يذكر إيمانويل ماكرون، في هذا الخطاب، ما إذا كان ينوي المشاركة في المسيرة الكبرى ضد معاداة السامية. يوم الأحد المقبل بدعوة من رئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي. والتي ستكون رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن حاضرة فيها.

وبحسب العديد من محاوريه، فهو يميل إلى عدم الذهاب إلى هناك، لكن أفكاره مستمرة.

وفي انتظار قراره، أشار إلى أن “معاداة السامية تعود إلى الظهور”، “بالكلمات وعلى الجدران”. وقال متأسفاً: “إنه يظهر نفسه بلا خوف ولا خجل”.

وحذر من أن “الجمهورية لا تتنازل ولن تتنازل. وسنكون بلا رحمة في وجه حاملي الكراهية”. وتابع إيمانويل ماكرون: “دعونا نحترس من كل الارتباك”.

وخص بالذكر أولئك الذين “يفضلون البقاء غامضين بشأن مسألة معاداة السامية من أجل تملق الطوائف الجديدة”. مستهدفا الحزب اليساري الراديكالي “فرنسا الأبية”. وأولئك الذين “يزعمون أنهم يدعمون المواطني من الديانة اليهودية من خلال الخلط بين رفض المسلمين ودعم اليهود.

وهاجم إيمانويل ماكرون، دون تسميته، رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا والرئيسة السابقة مارين لوبان. الذي قال يوم الأحد أن مؤسس الجبهة الوطنية جان ماري لوبان والد مارين لوبان “ليس معاديا للسامية”.

للإشارة معاداة السامية معاداة السامية أو معاداة اليهود (بالإنجليزية: Anti-Semitism)‏ هو مصطلح يعطى لمعاداة اليهودية مجموعة عرقية ودينية وإثنية.