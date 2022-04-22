بالفيديو.. ماكرون يستعرض مهاراته في الملاكمة
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يلعب الملاكمة.
وظهر ماكرون في الفيديو وهو يستعرض مهاراته في الملاكمة أمام أحد المدربين في ضاحية سان دينيس. حيث كانت له جولة انتخابية لاجتذاب الناخبين اليساريين.
وتوجه المدرب إلى ماكرون قائلا: “استمر، استمر، اضربني”، فيما أجابه ماكرون بالقول: “سأفعل ذلك”.
ويواجه ماكرون سباقا متقاربا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مقررة الأحد المقبل، ضد المرشحة اليمينية مارين لوبان.
With just three days to go before Sunday’s election run-off against far-right contender Marine Le Pen, French President Emmanuel Macron was seen sparring with a boxing coach in the suburb of Seine-Saint-Denis pic.twitter.com/xvgLyl44uj
— World News 24 (@DailyWorld24) April 21, 2022
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ماكرون يرد على رغبة لوبان في منع الحجاب وطرد المهاجرين من فرنسا
خلال مناظرة تلفزيونية مساء أمس الأربعاء، تبادل إيمانويل ماكرون ومارين لوبان وجهات نظر متعارضة بشأن قضية ارتداء الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة.
وكانت مارين لوبان أول من شرح موقفها من هذا الموضوع. وقالت “أنا لا أحارب الإسلام بل ضد الفكر الإسلامي الذي يريد فرض الشريعة”.
وأوضحت أن هناك 4500 أجنبي مسجلين في ملف المتطرفين، ويجب طردهم. وأضافت في السياق “يجب علينا حماية مواطنينا، إغلاق المساجد المتطرفة”.
وأعربت عن أسفها “لسنا حازمين بما فيه الكفاية في هذه المواضيع. قبل أن توضح أنها ترغب في حظر الحجاب في الأماكن العامة، لأنه لباس يفرضه الإسلاميون حسبها”.
ورد عليها إيمانويل “سوف تخلقين حربًا أهلية إذا قمت بذلك. هذا حكم بالخيانة على روح التعايش الفرنسية. فأنت تدفعين الملايين من مواطنينا إلى الخروج من الفضاء العام”.
واختلف المرشحان بشأن سجل قانون الانفصالية الدينية، وأوضح ماكرون أنه سمح بإغلاق مساجد متطرفة.
وأعلن إيمانويل ماكرون بعد ذلك أنه يريد “العمل على عدة عوامل”. مع إصلاح نظام شنغن لحماية الحدود الفرنسية بشكل أفضل”.
وفيما يتعلق بمسألة الهجرة، أكدت مارين لوبان أنها تود إجراء استفتاء حول من يأتي ومن يبقى ومن يغادر. وقالت إن الهجرة الجماعية والفوضوية تساهم في تفاقم حالة انعدام الأمن في فرنسا.
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مناظرة تلفزيونية حادة بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان
كان الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء عنيدا وصارما، خلال مواجهته لمرشحة اليمين الفرنسي أمس مارين لوبان.
حيث ناقش المرشحان الرئاسيان في مناظرة تلفزيونية موضوع الأزمة الأوكرانية، والاقتصاد ، وأسعار الطاقة وحتى أوروبا والمناخ.
كما ناقش كل إيمانويل ماكرون ومارين لوبان، خلال ما يقرب ثلاث ساعات القضايا المتعلقة بالقوة الشرائية والسياسة الخارجية. والمعاشات التقاعدية والصحة والاحتباس الحراري والاقتصاد الرقمي والتعليم والأمن والعلمانية والهجرة والمؤسسات.
المواجهة على القوة الشرائية
تشبث إيمانويل ماكرون ومارين لوبان بمقترحاتهما الخاصة بالحوافز لزيادة الرواتب والمكافآت. واتهم كل منهما الآخر بجعل الناس يعتقدون أن الزيادات ستكون “تلقائية”.
ودافعت لوبان عن اقتراحها بتجميد “مساهمات أرباب العمل” في حالة زيادة “10٪ من الأجور حتى 3 أضعاف Smic”.
وعاد إيمانويل ماكرون إلى نظام المكافآت الذي تدفعه الشركات، والذي سيكون معفيًا من الضرائب حتى 6000 يورو.
ماكرون يتهام مارين لوبان بـ “الاعتماد” على روسيا
واتهم إيمانويل ماكرون مارين لوبان “بالاعتماد على القوة الروسية” وعلى بوتين للحصول على قرض من بنك روسي.
وفيما يتعلق بأوروبا ، اتهم الرئيس المنتهية ولايته خصمه بـ “الكذب بشأن السلع”. فيما اعتبر المرشح اليميني المتطرف أنه “لم ير قادة فرنسيين يدافعون عن مصالح فرنسا” في الاتحاد الأوروبي.
واتهم إيمانويل ماكرون مارسن لوبان بالرغبة في “مغادرة الاتحاد الأوروبي”، وهو ما دافع عنه مرشح الحزب الجمهوري.
خلافات على المعاشات
ترك العمل في سن 64 أو 65، كما تصوره إيمانويل ماكرون، “غير عادل للغاية”. وليس له ما يبرره على الإطلاق من حيث الميزانية، هذا ما قالته مارين لوبان التي تريد إبقاءه بين 60 و62.
وهاجمت مارين لوبان السجل الاقتصادي “السيئ” و “غير العادل” لإيمانويل ماكرون.
وقالت “إنك تتحدث عن التخفيضات الضريبية، أنت تتحدث دائمًا عن التخفيضات الضريبية الكبيرة وليس الصغيرة”.
ورد إيمانويل ماكرون قائلاً: “إن إزالة ضريبة الإسكان في الأماكن البعيدة جدًا كان أكبر تخفيض ضريبي”.