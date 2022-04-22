بالفيديو.. ماكرون يستعرض مهاراته في الملاكمة

خلال مناظرة تلفزيونية مساء أمس الأربعاء، تبادل إيمانويل ماكرون ومارين لوبان وجهات نظر متعارضة بشأن قضية ارتداء الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة.

وكانت مارين لوبان أول من شرح موقفها من هذا الموضوع. وقالت “أنا لا أحارب الإسلام بل ضد الفكر الإسلامي الذي يريد فرض الشريعة”.

وأوضحت أن هناك 4500 أجنبي مسجلين في ملف المتطرفين، ويجب طردهم. وأضافت في السياق “يجب علينا حماية مواطنينا، إغلاق المساجد المتطرفة”.

وأعربت عن أسفها “لسنا حازمين بما فيه الكفاية في هذه المواضيع. قبل أن توضح أنها ترغب في حظر الحجاب في الأماكن العامة، لأنه لباس يفرضه الإسلاميون حسبها”.

ورد عليها إيمانويل “سوف تخلقين حربًا أهلية إذا قمت بذلك. هذا حكم بالخيانة على روح التعايش الفرنسية. فأنت تدفعين الملايين من مواطنينا إلى الخروج من الفضاء العام”.

واختلف المرشحان بشأن سجل قانون الانفصالية الدينية، وأوضح ماكرون أنه سمح بإغلاق مساجد متطرفة.

وأعلن إيمانويل ماكرون بعد ذلك أنه يريد “العمل على عدة عوامل”. مع إصلاح نظام شنغن لحماية الحدود الفرنسية بشكل أفضل”.

وفيما يتعلق بمسألة الهجرة، أكدت مارين لوبان أنها تود إجراء استفتاء حول من يأتي ومن يبقى ومن يغادر. وقالت إن الهجرة الجماعية والفوضوية تساهم في تفاقم حالة انعدام الأمن في فرنسا.

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