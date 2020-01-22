بالفيديو.. ماكرون يطرد شرطيًا صهيونيًا من كنيسة بالقدس ويؤجل زيارة رام الله

طرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شرطيًا صهيونيًا بعد أن وبخه وصرخ في وجهه داخل كنيسة القديسة حنة في القدس الشرقية.

وطلب ماكرون من قوات الأمن إحترام المكان وقوانينه، حيث يمكن سماعه وهو يخاطب رجل أمن بنبرة حادة.

قائلًا: “لم يعجبني ما قمت به أمامي.. أخرج.. أنا آسف ولكننا نعرف القوانين، لا يحق لأي أحد أن يستفز شخصًا آخر، فلنلتزم بالهدوء (…) رجاءً إحترموا القوانين التي لم تتغير منذ قرون (…) فليحترم الجميع القوانين”.

وأعادت الحادثة إلى الأذهان تصرفا مماثلا قام به الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، بعد ملاحظته مضايقات مارستها قوات أمن الإحتلال خلال زيارته القدس الشرقية في 22 أكتوبر 1996.

ويزور ماكرون المنطقة للمشاركة يوم غد الخميس، إلى جانب حوالي 40 زعيمًا دوليًا لإحياء ذكرى تحرير معسكر “أوشفيتز” النازي.

وكان الرئيس الفرنسي قد وعد عند وصوله لقصر الإليزيه بطرح خطة سلام بين المحتل والفلسطينيين، لكن هذه الفكرة لم تعد تراوده بتاتًا.

لاسيما وأنّ الولايات المتحدة تحاول طرح ما يسمى بـ”صفقة القرن” لتحقيق التسوية بين الطرفين.

كما كان من المرتقب أن يزور الرئيس الفرنسي رام الله، اليوم، غير أنّه أجل زيارته إلى يوم غد.