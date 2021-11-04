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الرياضة

بالفيديو.. ماجر يدعم منافسة دوري أبطال إفريقيا للسيدات

بقلم كريم.تيغرمت
بالفيديو.. ماجر يدعم منافسة دوري أبطال إفريقيا للسيدات
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أبدى أسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر، دعمه لبطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات، في طبعتها الأولى المقررة بمصر.

ونشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عبر حسابه الرسمي، مقطع فيديو، لرابح ماجر، أبدى من خلاله دعمه لهذه المنافسة.

وقال صاحب الكعب الذهبي: “نحن جميعا سنكون مساندين لهذه البطولة الكبيرة، ونتمنى أن تخرج بشيء رائع”.

يذكر أن هذه الطبعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا للسيدات، ستجرى بالقاهرة، في الفترة ما بين 5 إلى 19 نوفمبر الجاري، بمشاركة ثمانية أندية.

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